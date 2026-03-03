Рейтинг@Mail.ru
11:19 03.03.2026 (обновлено: 11:28 03.03.2026)
Бруней пригласил Путина посетить страну
Бруней пригласил Путина посетить страну
бруней, в мире, россия, хассанал болкиах, владимир путин, сергей лавров
Бруней, В мире, Россия, Хассанал Болкиах, Владимир Путин, Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бруней приглашает президента России Владимира Путина посетить страну в удобный российскому лидеру момент, сообщил второй министр иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриван Юсоф.
"Его величество (султан Брунея Хассанал Болкиах - ред.) попросил меня передать приглашение президенту Путину посетить Бруней, когда ему удобно", - сказал министр на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
БрунейВ миреРоссияХассанал БолкиахВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала