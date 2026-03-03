https://ria.ru/20260303/putin-2078130017.html
Бруней пригласил Путина посетить страну
Бруней пригласил Путина посетить страну - РИА Новости, 03.03.2026
Бруней пригласил Путина посетить страну
Бруней приглашает президента России Владимира Путина посетить страну в удобный российскому лидеру момент, сообщил второй министр иностранных дел Государства... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:19:00+03:00
2026-03-03T11:19:00+03:00
2026-03-03T11:28:00+03:00
бруней
в мире
россия
хассанал болкиах
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2078047518.html
бруней
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бруней, в мире, россия, хассанал болкиах, владимир путин, сергей лавров
Бруней, В мире, Россия, Хассанал Болкиах, Владимир Путин, Сергей Лавров
Бруней пригласил Путина посетить страну
Бруней пригласил Путина посетить страну в удобный момент