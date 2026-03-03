Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Георгия Михно послом в Польше
10:57 03.03.2026 (обновлено: 11:04 03.03.2026)
Путин назначил Георгия Михно послом в Польше
Путин назначил Георгия Михно послом в Польше - РИА Новости, 03.03.2026
Путин назначил Георгия Михно послом в Польше
Президент РФ Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом России в Польше, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 03.03.2026
польша, россия, владимир путин
Польша, Россия, Владимир Путин
Путин назначил Георгия Михно послом в Польше

Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФГеоргий Михно
Георгий Михно - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Георгий Михно. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом России в Польше, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Михно Георгия Викторовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Польша", - говорится в документе.
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Путин назначил Вершинина новым послом в Турции
20 февраля, 10:16
 
ПольшаРоссияВладимир Путин
 
 
