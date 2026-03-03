https://ria.ru/20260303/putin-2078122645.html
Путин назначил Георгия Михно послом в Польше
Президент РФ Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом России в Польше, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 03.03.2026
