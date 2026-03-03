https://ria.ru/20260303/proschanie-2078132753.html
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами
Тысячи человек вышли на улицы иранского Минаба, чтобы проститься с погибшими при ударах школьницами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами
РИА Новости: В иранском Минабе прошла церемония прощания с погибшими школьницами
МИНАБ (Иран), 3 мар - РИА Новости. Тысячи человек вышли на улицы иранского Минаба, чтобы проститься с погибшими при ударах школьницами, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать восьмого февраля - в первый день конфликта - под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе", проходят похороны погибших. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи
, жертвами атаки, в которой власти обвинили США
и Израиль
, стали не менее 171 школьницы.
Участники процессии облачились в траурные цвета, кто-то несет фотографии погибших, среди которых, по данным СМИ, также были преподаватели. Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождают люди с траурными флагами, участники несут гробы один за другим, побивая себя в грудь в знак боли и скорби.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.