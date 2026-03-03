Рейтинг@Mail.ru
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 03.03.2026 (обновлено: 13:05 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/proschanie-2078132753.html
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами - РИА Новости, 03.03.2026
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами
Тысячи человек вышли на улицы иранского Минаба, чтобы проститься с погибшими при ударах школьницами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:30:00+03:00
2026-03-03T13:05:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078167764_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_5115fcf53cde584b2ae39d2c7dfd1d42.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078065426.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078167764_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_109d8fff9e6fcca2b9845e8fb6ca19c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами

РИА Новости: В иранском Минабе прошла церемония прощания с погибшими школьницами

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas ZakeriПохороны школьниц в Минабе. 3 марта 2026
Похороны школьниц в Минабе. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri
Похороны школьниц в Минабе. 3 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНАБ (Иран), 3 мар - РИА Новости. Тысячи человек вышли на улицы иранского Минаба, чтобы проститься с погибшими при ударах школьницами, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать восьмого февраля - в первый день конфликта - под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе", проходят похороны погибших. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
© AP Photo / Iranian Foreign Media DepartmentПохороны школьниц в Минабе
Похороны школьниц в Минабе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Iranian Foreign Media Department
Похороны школьниц в Минабе
Участники процессии облачились в траурные цвета, кто-то несет фотографии погибших, среди которых, по данным СМИ, также были преподаватели. Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождают люди с траурными флагами, участники несут гробы один за другим, побивая себя в грудь в знак боли и скорби.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США предстоит принять, что от атаки на Иран погибли дети, заявил Ньюсом
Вчера, 03:40
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала