Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами

МИНАБ (Иран), 3 мар - РИА Новости. Тысячи человек вышли на улицы иранского Минаба, чтобы проститься с погибшими при ударах школьницами, передает корреспондент РИА Новости.

Участники процессии облачились в траурные цвета, кто-то несет фотографии погибших, среди которых, по данным СМИ, также были преподаватели. Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождают люди с траурными флагами, участники несут гробы один за другим, побивая себя в грудь в знак боли и скорби.