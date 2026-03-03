США рассматривают способы защиты танкеров в Ормузском проливе, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трамп рассматривает возможность организации военной защиты танкеров в Ормузском проливе на фоне военных действий против Ирана, сообщает издание Politico.
"Администрация Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты нефтяным и газовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив, в попытке сдержать рост цен на энергоносители, которые резко выросли после предупреждения Ирана о том, что он будет атаковать суда в этом стратегически важном узком месте", - говорится в статье.
Один из осведомленных источников издания утверждает, что растущее беспокойство в США вызывает возможное давление на энергетические рынки в ближайшие дни по мере интенсификации и расширения географии военной кампании против Ирана. По его словам, доступ к Ормузскому проливу имеет жизненно важное значение для поставок как природного газа, так и сырой нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии.
По информации другого источника, администрация президента также рассматривает возможность государственного обеспечения страхования танкеров, необходимого для продолжения их движения через пролив для поддержки судоходства в условиях, когда частные страховые компании повышают тарифы или вовсе аннулируют полисы для судов, проходящих через опасную зону.
Ранее РИА Новости выяснило из данных MarineTraffic, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.