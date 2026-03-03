Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают способы защиты танкеров в Ормузском проливе, пишут СМИ
22:01 03.03.2026
США рассматривают способы защиты танкеров в Ормузском проливе, пишут СМИ
США рассматривают способы защиты танкеров в Ормузском проливе, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
США рассматривают способы защиты танкеров в Ормузском проливе, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трамп рассматривает возможность организации военной защиты танкеров в Ормузском проливе на фоне военных действий против... РИА Новости, 03.03.2026
в мире, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
США рассматривают способы защиты танкеров в Ормузском проливе, пишут СМИ

Politico: США рассматривают возможность защиты танкеров в Ормузском проливе

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трамп рассматривает возможность организации военной защиты танкеров в Ормузском проливе на фоне военных действий против Ирана, сообщает издание Politico.
"Администрация Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты нефтяным и газовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив, в попытке сдержать рост цен на энергоносители, которые резко выросли после предупреждения Ирана о том, что он будет атаковать суда в этом стратегически важном узком месте", - говорится в статье.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
2 марта, 23:09
Один из осведомленных источников издания утверждает, что растущее беспокойство в США вызывает возможное давление на энергетические рынки в ближайшие дни по мере интенсификации и расширения географии военной кампании против Ирана. По его словам, доступ к Ормузскому проливу имеет жизненно важное значение для поставок как природного газа, так и сырой нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии.
По информации другого источника, администрация президента также рассматривает возможность государственного обеспечения страхования танкеров, необходимого для продолжения их движения через пролив для поддержки судоходства в условиях, когда частные страховые компании повышают тарифы или вовсе аннулируют полисы для судов, проходящих через опасную зону.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ранее РИА Новости выяснило из данных MarineTraffic, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив
Вчера, 21:56
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
