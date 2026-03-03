Прокуратура контролирует ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров на фоне конфликта в Ближневосточном регионе.

« "️Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с выполнением поднадзорными авиакомпаниями в Российскую Федерацию из стран Ближнего Востока вывозных рейсов", — говорится в публикации в Telegram-канале

Отмечается, что причинами корректировки расписания были ограничения на использование воздушного пространства в Ближневосточном регионе.

« "Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров данных рейсов на получение услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — добавляется в сообщении.

Россияне могут обратиться к дежурному специалисту Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте на горячую линию по номеру +7 999 663 38 09.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.

Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.