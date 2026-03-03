https://ria.ru/20260303/privolnov-2078311537.html
Налоговая через суд пыталась взыскать налоги с ведущего Привольнова
Налоговая через суд пыталась взыскать налоги с ведущего Привольнова - РИА Новости, 03.03.2026
Налоговая через суд пыталась взыскать налоги с ведущего Привольнова
Московская налоговая через суд хотела взыскать налоги с бывшего ведущего телепередачи "Контрольная закупка" Антона Привольнова, следует из судебных материалов,... РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московская налоговая через суд хотела взыскать налоги с бывшего ведущего телепередачи "Контрольная закупка" Антона Привольнова, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них говорится, что иск по категории "о взыскании налогов и сборов" был подан ИФНС России
№34 по Москве
к Антону Привольнову и его сыну Платону. При этом до рассмотрения заявления не дошло, его вернули составителю.
Как следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, задолженностей у обоих в настоящий момент нет.
Вместе с тем, согласно юридическим документам, которые также есть в распоряжении агентства, Привольнов в РФ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и следит за статусом: в конце февраля прошлого года в межрайонную налоговую в Москве были поданы сведения о регистрации ИП в качестве страхователя в Соцфонде РФ.
Привольнов, судя по его соцсетям, в последние годы живет в Израиле
.