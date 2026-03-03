Налоговая через суд пыталась взыскать налоги с ведущего Привольнова

Как следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, задолженностей у обоих в настоящий момент нет.

Вместе с тем, согласно юридическим документам, которые также есть в распоряжении агентства, Привольнов в РФ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и следит за статусом: в конце февраля прошлого года в межрайонную налоговую в Москве были поданы сведения о регистрации ИП в качестве страхователя в Соцфонде РФ.