Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына к 11 годам колонии за взятку, его знакомому Павлу Мякишеву за посредничество во взяточничестве дали 9 лет колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, с декабря 2022 года по апрель 2024 года замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын через посредника получил от представителя компании-производителя светотехнического оборудования взятку в размере более 1,9 миллиона рублей. Эта сумма являлась частью общего транша в 4 миллиона рублей. Оставшиеся свыше 2 миллионов за посреднические услуги достались его знакомому Павлу Мякишеву. Экс-чиновнику вменяли взятку в особо крупном размере, а его товарищу – посредничество во взяточничестве.

Деньги, уточняет инстанция и следствие, передавались за лоббирование интересов коммерческой структуры. Для выполнения взятых на себя обязательств замминистра с осени 2021 года по осень 2023 года обращался к главам четырех муниципальных образований и их заместителям. Он настоятельно рекомендовал заключать контракты на поставку светотехнического оборудования с конкретным юрлицом. Свою вину на суде Кислицын и Мякишев не признали.

« "Приговором Андрею Кислицыну назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 миллионов рублей", – говорится в сообщении