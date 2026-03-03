Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/prigovor-2078120653.html
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку - РИА Новости, 03.03.2026
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына к 11 годам колонии за... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:50:00+03:00
2026-03-03T10:50:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260227/vzyatki-2077081719.html
https://ria.ru/20250521/prigovor-2018230974.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку

Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Кислицыну дали 11 лет колонии за взятку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына к 11 годам колонии за взятку, его знакомому Павлу Мякишеву за посредничество во взяточничестве дали 9 лет колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным следствия, с декабря 2022 года по апрель 2024 года замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын через посредника получил от представителя компании-производителя светотехнического оборудования взятку в размере более 1,9 миллиона рублей. Эта сумма являлась частью общего транша в 4 миллиона рублей. Оставшиеся свыше 2 миллионов за посреднические услуги достались его знакомому Павлу Мякишеву. Экс-чиновнику вменяли взятку в особо крупном размере, а его товарищу – посредничество во взяточничестве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Зампреду правления "Газпром нефти" вменяют взятки на 30 миллионов рублей
27 февраля, 11:01
Деньги, уточняет инстанция и следствие, передавались за лоббирование интересов коммерческой структуры. Для выполнения взятых на себя обязательств замминистра с осени 2021 года по осень 2023 года обращался к главам четырех муниципальных образований и их заместителям. Он настоятельно рекомендовал заключать контракты на поставку светотехнического оборудования с конкретным юрлицом. Свою вину на суде Кислицын и Мякишев не признали.
«
"Приговором Андрею Кислицыну назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Мякишева суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима и также к штрафу на 8 миллионов рублей. Первого фигуранта лишили права занимать аналогичные должности на 10 лет, второго – на пять.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Кузбассе вынесли приговор экс-чиновнице за взяточничество
21 мая 2025, 12:40
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала