На киностудии Горького устанавливают причины задымления

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Причины задымления на киностудии Горького устанавливаются, во время инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.

В пресс-службе киностудии также рассказали, что в 9:10 на исторической территории Киностудии Горького поступил сигнал о задымлении: оно произошло на третьем этаже одного из строений, где проходит капитальный ремонт. На объекте работали несколько пожарных бригад, задымление на территории складских помещений устранили в 11:08.