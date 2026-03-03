https://ria.ru/20260303/prichiny-2078185351.html
На киностудии Горького устанавливают причины задымления
Причины задымления на киностудии Горького устанавливаются, во время инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 03.03.2026
происшествия
На киностудии Горького устанавливают причины задымления
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Причины задымления на киностудии Горького устанавливаются, во время инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о возгорании в находящемся на ремонте здании киностудии имени М. Горького на улице Сергея Эйзенштейна
на площади 30 квадратных метров.
"Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении киностудии.
В пресс-службе киностудии также рассказали, что в 9:10 на исторической территории Киностудии Горького поступил сигнал о задымлении: оно произошло на третьем этаже одного из строений, где проходит капитальный ремонт. На объекте работали несколько пожарных бригад, задымление на территории складских помещений устранили в 11:08.