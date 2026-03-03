В Москве потушили пожар в здании киностудии имени Горького

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар в реконструируемом здании на территории киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького на северо-востоке Москвы ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о возгорании в находящемся на ремонте здании киностудии имени М. Горького на улице Сергея Эйзенштейна на площади 30 квадратных метров. По предварительной информации, при пожаре пострадал один человек.