В Москве потушили пожар в здании киностудии имени Горького
12:38 03.03.2026
В Москве потушили пожар в здании киностудии имени Горького
В Москве потушили пожар в здании киностудии имени Горького
Пожар в реконструируемом здании на территории киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького на северо-востоке Москвы ликвидирован, рассказали РИА... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар в здании киностудии имени Горького

Пожар в реконструируемом здании на киностудии имени Горького в Москве потушили

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар в реконструируемом здании на территории киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького на северо-востоке Москвы ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о возгорании в находящемся на ремонте здании киностудии имени М. Горького на улице Сергея Эйзенштейна на площади 30 квадратных метров. По предварительной информации, при пожаре пострадал один человек.
"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
В Химках потушили пожар на складе
