Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при ООН заявил о продолжающейся 47 лет войне с Ираном - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/postpred-2078077854.html
Постпред США при ООН заявил о продолжающейся 47 лет войне с Ираном
Постпред США при ООН заявил о продолжающейся 47 лет войне с Ираном - РИА Новости, 03.03.2026
Постпред США при ООН заявил о продолжающейся 47 лет войне с Ираном
Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что США были в состоянии "бесконечной" войны с Ираном со времен президентства Джимми Картера, а нынешний президент... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T06:13:00+03:00
2026-03-03T06:13:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
майк уолтц
дональд трамп
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_3997b49a860bcd202c477707d5345445.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077957574.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cc8cec80a0805ab4bf3339937b97fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, майк уолтц, дональд трамп, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Майк Уолтц, Дональд Трамп, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред США при ООН заявил о продолжающейся 47 лет войне с Ираном

Постпред США при ООН Уолтц заявил о бесконечной войне с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что США были в состоянии "бесконечной" войны с Ираном со времен президентства Джимми Картера, а нынешний президент Дональд Трамп предпринимает шаги, чтобы ее завершить.
"Это была 47-летняя бесконечная война, начавшаяся при Джимми Картере, и президент Трамп предпринимает смелые действия, чтобы положить ей конец", - сказал Уолтц в интервью Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
2 марта, 18:10
 
В миреСШАИранИзраильМайк УолтцДональд ТрампООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала