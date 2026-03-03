https://ria.ru/20260303/postpred-2078077854.html
Постпред США при ООН заявил о продолжающейся 47 лет войне с Ираном
Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что США были в состоянии "бесконечной" войны с Ираном со времен президентства Джимми Картера, а нынешний президент... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
майк уолтц
дональд трамп
оон
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
Новости
В мире, США, Иран, Израиль, Майк Уолтц, Дональд Трамп, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред США при ООН заявил о продолжающейся 47 лет войне с Ираном
