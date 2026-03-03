Рейтинг@Mail.ru
Посольство США не может помочь американцам покинуть Израиль - РИА Новости, 03.03.2026
16:22 03.03.2026
Посольство США не может помочь американцам покинуть Израиль
Посольство США в Израиле заявило, что на данный момент не может помочь своим гражданам покинуть страну или организовать их эвакуацию. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Посольство США в Израиле заявило, что на данный момент не может помочь своим гражданам покинуть страну или организовать их эвакуацию.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В настоящее время посольство США не имеет возможности эвакуировать американских граждан или оказать им прямую помощь в выезде из Израиля", - говорится в сообщении дипведомства.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
