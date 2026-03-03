Посольство США не может помочь американцам покинуть Израиль

https://ria.ru/20260303/posolstvo-2078232452.html
Посольство США в Израиле заявило, что на данный момент не может помочь своим гражданам покинуть страну или организовать их эвакуацию. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:22:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
