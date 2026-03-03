Рейтинг@Mail.ru
Посольство Китая заявило о важном обязательстве США по ядерному разоружению - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/posolstvo-2078073023.html
Посольство Китая заявило о важном обязательстве США по ядерному разоружению
Посольство Китая заявило о важном обязательстве США по ядерному разоружению - РИА Новости, 03.03.2026
Посольство Китая заявило о важном обязательстве США по ядерному разоружению
Первостепенное обязательство по ядерному разоружению лежит на США, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в свете... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:14:00+03:00
2026-03-03T05:14:00+03:00
в мире
сша
иран
китай
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_f8886350f3bfa8bfe06cd0ba6b2e9f5b.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077966592.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077957574.html
сша
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_23df2c29bbc60a2fba7e483e17e7b258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, китай, договор снв-3
В мире, США, Иран, Китай, Договор СНВ-3
Посольство Китая заявило о важном обязательстве США по ядерному разоружению

Посольство КНР в Вашингтоне указало на обязательство США по ядерному разоружению

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Первостепенное обязательство по ядерному разоружению лежит на США, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в свете американской атаки на Иран.
"Что касается контроля над ядерным оружием, который вы упомянули: ядерный арсенал США огромен и США должны реализовать свою специальную и первостепенную ответственность в рамках ядерного разоружения", - заявил дипломат.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05
Он высказал надежду на продолжение диалога РФ и США по контролю над ядерным оружием после истечения ДСНВ, указав, что на такой диалог надеются во всем мире.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
2 марта, 18:10
 
В миреСШАИранКитайДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала