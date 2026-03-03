Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана в Вене призвал ООН пресечь атаки США и Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/posol-2078289053.html
Посол Ирана в Вене призвал ООН пресечь атаки США и Израиля
Посол Ирана в Вене призвал ООН пресечь атаки США и Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
Посол Ирана в Вене призвал ООН пресечь атаки США и Израиля
Посол Ирана в Вене Асадолла Эшраг Джахроми призвал ООН к срочным действиям для пресечения атак США и Израиля против страны и привлечения виновных к... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:06:00+03:00
2026-03-03T19:06:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4799abc4c75531f0725f985903d7a0fa.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_78fa4c9652009cada3277467dce4254f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол Ирана в Вене призвал ООН пресечь атаки США и Израиля

Посол Джахроми призвал ООН пресечь атаки США и Израиля на Иран

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Посол Ирана в Вене Асадолла Эшраг Джахроми призвал ООН к срочным действиям для пресечения атак США и Израиля против страны и привлечения виновных к ответственности.
"Это явные примеры военных преступлений и преступлений против человечности. Необходимы срочные действия со стороны ООН для пресечения этих преступлений и привлечения виновных к ответственности", - заявил он журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели людей. Иран наносит ответные удары по военным целям на израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала иранская школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 170 детей. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала