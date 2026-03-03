Посол Ирана в Вене призвал ООН пресечь атаки США и Израиля

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Посол Ирана в Вене Асадолла Эшраг Джахроми призвал ООН к срочным действиям для пресечения атак США и Израиля против страны и привлечения виновных к ответственности.
"Это явные примеры военных преступлений и преступлений против человечности. Необходимы срочные действия со стороны ООН для пресечения этих преступлений и привлечения виновных к ответственности", - заявил он журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели людей. Иран наносит ответные удары по военным целям на израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала иранская школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 170 детей. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников и преподавателей школы.