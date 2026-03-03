Пока нет информации о состоянии иранских ядерных объектов, заявил посол

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Пока нет подробной информации о состоянии иранских ядерных объектов, которые подверглись ударам, заявил во вторник журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.

"Как мы заявили на заседании, некоторые иранские ядерные объекты подверглись ударам. У нас пока нет подробной информации об их состоянии, однако мы стараемся поддерживать контакт с соответствующими органами, в том числе с партнерами, чтобы прояснить ситуацию", - сказал посол.