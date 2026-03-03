Рейтинг@Mail.ru
Пока нет информации о состоянии иранских ядерных объектов, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2026
19:03 03.03.2026
Пока нет информации о состоянии иранских ядерных объектов, заявил посол
Пока нет подробной информации о состоянии иранских ядерных объектов, которые подверглись ударам, заявил во вторник журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пока нет информации о состоянии иранских ядерных объектов, заявил посол

Джахроми: пока нет подробной информации о состоянии иранских ядерных объектов

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Пока нет подробной информации о состоянии иранских ядерных объектов, которые подверглись ударам, заявил во вторник журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
Дипломат напомнил, что в понедельник по запросу Ирана и России состоялось срочное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. На заседании Тегеран изложил свою позицию и проинформировал членов совета о последних событиях, касающихся иранских мирных ядерных объектов.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии
Вчера, 19:02
"Как мы заявили на заседании, некоторые иранские ядерные объекты подверглись ударам. У нас пока нет подробной информации об их состоянии, однако мы стараемся поддерживать контакт с соответствующими органами, в том числе с партнерами, чтобы прояснить ситуацию", - сказал посол.
Как сообщалось ранее, МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении зданий иранского подземного завода по обогащению ядерного топлива в Натанзе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по военным целям на израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран
Вчера, 18:36
 
В миреИранТегеран (город)СШАМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
