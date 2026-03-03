Рейтинг@Mail.ru
В Полтаве прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2026
12:17 03.03.2026
В Полтаве прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Полтаве на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.03.2026
2026
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Полтаве на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Полтаве были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Полтавской области.
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
