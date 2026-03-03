https://ria.ru/20260303/poltava-2078149303.html
В Полтаве прогремели взрывы
В Полтаве прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2026
В Полтаве прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Полтаве на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:17:00+03:00
2026-03-03T12:17:00+03:00
2026-03-03T12:17:00+03:00
в мире
полтава
украина
полтавская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6184ff3ed392e01712bf9f9428d24a5a.jpg
https://ria.ru/20260303/kharkov-2078126664.html
полтава
украина
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_596123a5a0b4bf650d9703b4a6a58c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтава, украина, полтавская область
В мире, Полтава, Украина, Полтавская область
В Полтаве прогремели взрывы
В Полтаве прогремели взрывы во время воздушной тревоги