16:29 03.03.2026
Польша хочет добиться большей автономности ядерного оружия, заявил Туск
Польша хочет добиться большей автономности в части ядерного оружия, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания кабмина. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, польша, франция, великобритания, эммануэль макрон, дональд туск
В мире, Польша, Франция, Великобритания, Эммануэль Макрон, Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Польша хочет добиться большей автономности в части ядерного оружия, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания кабмина.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник рассказал, что к "продвинутой ядерной доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
"Польша не хочет быть пассивной, если речь идет о ядерной безопасности в военном контексте. Мы будем сотрудничать с нашими союзниками, в том числе с Францией, которая вышла с этим конкретным предложением. Вместе с ростом наших автономных возможностей мы также будем стараться подготовить Польшу в будущем для как можно более автономных действий в этой области", - сказал Туск.
При этом он добавил, что Польша ведет переговоры о ядерном сотрудничестве не только с Францией, но и с другими странами.
"Мы ведем переговоры с Францией, если речь идет о продвинутой системе ядерного сдерживания. Мы также консультируемся не только с Францией, а также с государствами, которые вместе с Польшей были приглашены для участия в этом проекте... В марте будет саммит ядерной энергии в Париже. Я буду иметь возможность говорить об этом не только с президентом Макроном, но и также с другими европейскими партнерами", - сказал Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Польша ведет переговоры с Францией о ядерном сдерживании, заявил Туск
Вчера, 14:24
 
В миреПольшаФранцияВеликобританияЭммануэль МакронДональд Туск
 
 
