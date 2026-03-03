Туск заявил, что запасы Польши растут на фоне кризиса в Персидском заливе

ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Запасы нефти в Польше на фоне кризиса в Персидском заливе растут, а не снижаются, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания кабмина.

Он утверждает, что запасы нефти в Польше не снижаются, а наоборот, растут.

"Уровень наполнения системы, в которой мы накапливаем топливо, составляет около 73%. Это больше, чем нормально. Это 3 миллиона кубометров нефти с тенденцией роста, а не снижения", - сказал польский премьер.