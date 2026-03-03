https://ria.ru/20260303/polsha-2078220761.html
Туск заявил, что запасы Польши растут на фоне кризиса в Персидском заливе
Туск заявил, что запасы Польши растут на фоне кризиса в Персидском заливе - РИА Новости, 03.03.2026
Туск заявил, что запасы Польши растут на фоне кризиса в Персидском заливе
Запасы нефти в Польше на фоне кризиса в Персидском заливе растут, а не снижаются, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания кабмина. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
польша
сша
иран
дональд туск
польша
сша
иран
в мире, польша, сша, иран, дональд туск
В мире, Польша, США, Иран, Дональд Туск
Туск заявил, что запасы Польши растут на фоне кризиса в Персидском заливе
Туск: на фоне кризиса в Персидском заливе запасы нефти в Польше растут
ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Запасы нефти в Польше на фоне кризиса в Персидском заливе растут, а не снижаются, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания кабмина.
"Появились сигналы, такие противные, со стороны некоторых политиков, что вот-вот топлива будет не хватать. Я хочу вам сказать, что нет никаких проблем, если речь идет о запасах топлива в Польше
. Война не имеет непосредственного влияния на поставки нефти в Польшу", - сказал Туск
.
Он утверждает, что запасы нефти в Польше не снижаются, а наоборот, растут.
"Уровень наполнения системы, в которой мы накапливаем топливо, составляет около 73%. Это больше, чем нормально. Это 3 миллиона кубометров нефти с тенденцией роста, а не снижения", - сказал польский премьер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
