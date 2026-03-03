https://ria.ru/20260303/pokushenie-2078244250.html
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева внесли в перечень террористов
2026-03-03T16:48:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
бийск
алтайский край
фрунзе
покушение на генерала алексеева в москве
бийск
алтайский край
фрунзе
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева внесли в перечень террористов
Четырех обвиняемых в покушении на Алексеева внесли в перечень террористов