16:48 03.03.2026 (обновлено: 16:55 03.03.2026)
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева внесли в перечень террористов
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева внесли в перечень террористов
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева внесли в перечень террористов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Четверо фигурантов уголовного дела о покушении на генерала Владимира Алексеева внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Васин* Павел Викторович, 04.06.1981 года рождения, город Кара-Балта Киргизской ССР; Васин* Виктор Павлович, 10.05.1959 года рождения, город Бийск Алтайского края; Серебрицкая* Зинаида Викторовна, 15.01.1971 года рождения, поселок Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской области УССР; Корба* Любомир Михайлович, 21.03.1960 года рождения, село Иосиповка Никулинецкого района Тернопольской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Бортников рассказал о британском следе в покушении на генерала Алексеева
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияБийскАлтайский крайФрунзеПокушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
