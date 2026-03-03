© Кадр видео из соцсетей Подростки избили сверстника в Кемерове

В Кузбассе возбудили дело после видео с избиением подростка

КЕМЕРОВО, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Кузбассе после публикации видео избиения подростка группой сверстников, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.

По информации пресс-службы, во время мониторинга СМИ выявлена публикация о противоправных действиях группы подростков в отношении сверстника в Центральном районе Кемерово , произошедшее также попало на камеры видеонаблюдения.

Как утверждает местное издание Сибдепо, группа из десятка подростков во дворе бизнес-центра на Советском проспекте, 32 избила мальчика. Один из несовершеннолетних несколько раз пнул пострадавшего в лицо.

"По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении

В пресс-службе отметили, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства и всех участников инцидента.