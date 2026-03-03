Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе возбудили дело после видео с избиением подростка
11:26 03.03.2026
В Кузбассе возбудили дело после видео с избиением подростка
В Кузбассе возбудили дело после видео с избиением подростка
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Кузбассе после публикации видео избиения подростка группой сверстников, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия, кемеровская область, кемерово, россия
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Россия
В Кузбассе возбудили дело после видео с избиением подростка

КЕМЕРОВО, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Кузбассе после публикации видео избиения подростка группой сверстников, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
По информации пресс-службы, во время мониторинга СМИ выявлена публикация о противоправных действиях группы подростков в отношении сверстника в Центральном районе Кемерово, произошедшее также попало на камеры видеонаблюдения.
Как утверждает местное издание Сибдепо, группа из десятка подростков во дворе бизнес-центра на Советском проспекте, 32 избила мальчика. Один из несовершеннолетних несколько раз пнул пострадавшего в лицо.
"По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства и всех участников инцидента.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, ведомство организовало проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
