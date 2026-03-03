Рейтинг@Mail.ru
"Победа" отменила три рейса в Дубай и один в Абу-Даби - РИА Новости, 03.03.2026
18:25 03.03.2026
"Победа" отменила три рейса в Дубай и один в Абу-Даби
"Победа" отменила три рейса в Дубай и один в Абу-Даби
"Победа" отменила три рейса 4 марта в Дубай и один в Абу-Даби из-за ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ и близлежащих стран, сообщили в...
"Победа" отменила три рейса в Дубай и один в Абу-Даби

"Победа" отменила три рейса 4 марта в Дубай и один в Абу-Даби

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Победа" отменила три рейса 4 марта в Дубай и один в Абу-Даби из-за ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ и близлежащих стран, сообщили в авиакомпании.
"В связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства ОАЭ и близлежащих стран, а также в рамках подготовки программы вывозных рейсов, "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов. Рейсы 4 марта: DP753 Москва (Внуково) - Абу-Даби, DP793 Москва (Внуково) - Дубай, DP991 Москва (Внуково) - Дубай, DP761 Махачкала - Дубай отменены", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Победа" сообщила о переносе намеченного на 3 марта рейса из Дубая
Вчера, 14:59
