Украинский пленный рассказал о подготовке в центрах обучения ВСУ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинский военнослужащий Ростислав Лемешко, взятый в плен российскими бойцами группировки "Центр", рассказал, что подготовка в украинских центрах обучения может помочь только военным с опытом, а не насильно мобилизованным гражданским лицам.

"Обучение, ну, как сказать, среднее. Там, что мне хорошо и мне плохо, ну если я не военный человек и никогда оружие не держал, то оно мне не поможет", - сказал Лемешко Минобороны РФ

Он рассказал, что сотрудники военкомата пришли к нему на работу и увезли на комиссию.

После подготовки он оказался на позициях. Придя туда с сослуживцами, он увидел не эвакуированных раненых.