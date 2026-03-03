https://ria.ru/20260303/plennyj-2078091022.html
Украинский пленный рассказал о подготовке в центрах обучения ВСУ
Украинский военнослужащий Ростислав Лемешко, взятый в плен российскими бойцами группировки "Центр", рассказал, что подготовка в украинских центрах обучения может помочь только военным с опытом, а не насильно мобилизованным гражданским лицам.
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинский военнослужащий Ростислав Лемешко, взятый в плен российскими бойцами группировки "Центр", рассказал, что подготовка в украинских центрах обучения может помочь только военным с опытом, а не насильно мобилизованным гражданским лицам.
"Обучение, ну, как сказать, среднее. Там, что мне хорошо и мне плохо, ну если я не военный человек и никогда оружие не держал, то оно мне не поможет", - сказал Лемешко Минобороны РФ
.
Он рассказал, что сотрудники военкомата пришли к нему на работу и увезли на комиссию.
После подготовки он оказался на позициях. Придя туда с сослуживцами, он увидел не эвакуированных раненых.
"Так и сидели там 4-5 дней, пока не спалились на посылочке. Пацаны вышли получать посылочку, ну, покушать. Ну и спалил дрон. Российский военный залетел, да, начал простреливать пол. Двоих убил. Остальные сдались в плен", - рассказал Лемешко о том, как решил сдаться.