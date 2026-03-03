Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев: 760 тысяч детей охвачены школьным питанием в Краснодарском крае
Краснодарский край
 
10:24 03.03.2026
Кондратьев: 760 тысяч детей охвачены школьным питанием в Краснодарском крае
Кондратьев: 760 тысяч детей охвачены школьным питанием в Краснодарском крае
Кондратьев: 760 тысяч детей охвачены школьным питанием в Краснодарском крае
Школьным питанием в Краснодарском крае охвачены свыше 760 тысяч детей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на пленарном совещании с участием своих... РИА Новости, 03.03.2026
Кондратьев: 760 тысяч детей охвачены школьным питанием в Краснодарском крае

Кондратьев: более 760 тыс детей охвачены школьным питанием в Краснодарском крае

Организация питания в школах. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Школьным питанием в Краснодарском крае охвачены свыше 760 тысяч детей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на пленарном совещании с участием своих заместителей и руководителей профильных ведомств.
"От организации и качества питания в школах зависит здоровье наших детей. На сегодняшний день им охвачены почти 100% учащихся – более 760 тысяч ребят. При этом бесплатное питание получают больше половины из них – свыше 420 тысяч детей. Это ученики начальной школы, ребята из многодетных семей, дети участников СВО и с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно на финансирования горячего питания из бюджетов всех уровней выделяем более 7,5 миллиарда рублей", – сообщил на пленарном совещании Кондратьев.
По его словам, за последние годы в регионе модернизировали инфраструктуру и продолжили обновлять пищеблоки в школах. В прошлом году на эти цели из краевого бюджета направили более 580 миллионов рублей. В этом году предусмотрели еще свыше 300 миллионов рублей.
"Стали работать с местными производителями продуктов и активнее сотрудничать с родителями. В итоге за год жалобы по вопросам питания сократились на треть. Для операторов питания – это бизнес, но зарабатывать на здоровье детей нельзя. Главы муниципалитетов, прошу держать организацию школьного питания на личном контроле в течение всего учебного года. Там, где есть жалобы от родителей или нарушения – в кратчайшие сроки их устранять", - отметил губернатор.
Кондратьев уточнил, что равнодушие в этом вопросе недопустимо. Школа – второй дом, а значит и питание у детей должно быть вкусным и качественным.
В этом учебном году количество обращений в адрес губернатора по вопросам школьного питания сократилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года. Всего с сентября 2025 года поступило 72 обращения.
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко добавил на пленарном совещании, что организация школьного питания проходит тщательный контроль, в этот процесс вовлечены и родители.
"В 10 муниципалитетах есть повара в штате во всех школах. 27 муниципальных образованиях работают только с оператором питания. В семи – смешанная модель. Контролируем работу операторов, всего их по краю 34. Разбираемся с вопросами ценообразования. На каждое обращение реагируем, выезжаем в районы. Уже оценили организацию питания в Кавказском и Динском районах. С апреля начнем мониторить меню 5-11 классов в пилотном режиме – первые в России. Это поможет избежать занижения массы блюд и ошибок в калорийности", – подчеркнул Руденко на пленарном совещании.
Также главы муниципалитетов по видеосвязи доложили о том, как выстроена система школьного питания. Свое мнение высказали и приглашенные на совещание родители учеников из разных городов и районов. В числе основных жалоб – нарушение массы порций и калорийности, технические ошибки на сайтах образовательных организаций в разделах школьного питания. Губернатор поручил оперативно разобраться в каждом подобном случае.
Кроме того, на совещании отметили, что оценить качество еды в школах родители могут через "Госуслуги". Опрос уже прошли 1 миллион человек по всей стране, из них 103 тысячи – кубанцы. Показатель удовлетворенности в регионе составляет 76%, это средний показатель по стране.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Кондратьев: важно находить качественные решения для развития края
26 февраля, 13:32
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевШколаПитание
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
