Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пока никаких индикаций о том, как участие США в конфликте на Ближнем Востоке повлияет на темпы переговоров по Украине нет, время покажет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.