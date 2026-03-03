Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о сроках и месте проведения переговоров по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 03.03.2026 (обновлено: 13:32 03.03.2026)
Песков ответил на вопрос о сроках и месте проведения переговоров по Украине
Песков ответил на вопрос о сроках и месте проведения переговоров по Украине
Пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2026
Песков ответил на вопрос о сроках и месте проведения переговоров по Украине

Песков: данных о сроках и месте проведения переговоров по Украине нет

Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, так как встречу никто не отменял, и из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
"Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, появилась ли ясность по новому раунду трехсторонних переговоров по Украине.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Рютте выступил со срочным призывом по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
Вчера, 10:12
 
Специальная военная операция на Украине Украина Россия Дмитрий Песков В мире Ближний Восток Владимир Зеленский США
 
 
