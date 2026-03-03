Рейтинг@Mail.ru
12:48 03.03.2026 (обновлено: 12:56 03.03.2026)
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина на данный момент нет разговора с американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, пока разговора с Трампом не планируется, таких мероприятий в графике президента нет. Я здесь сделаю традиционную оговорку - на данный момент", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка
Владимир ПутинРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
