Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом - РИА Новости, 03.03.2026
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом
В графике президента России Владимира Путина на данный момент нет разговора с американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.03.2026
владимир путин
россия
дональд трамп
дмитрий песков
мирный план сша по украине
россия
2026
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом
Песков: в графике Путина не планируется разговор с Трампом