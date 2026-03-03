Песков ответил на вопрос о влиянии ситуации с Ираном на встречи по Украине

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Работы у американцев прибавилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на темпы переговоров по Украине.