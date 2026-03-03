Рейтинг@Mail.ru
15:08 03.03.2026
Пилот из Перми рассказал, как эвакуировал на вертолете выжившего туриста
происшествия, пермь, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
УФА, 3 мар – РИА Новости. Пермский бизнесмен и пилот Михаил Шило, несмотря на метель, эвакуировал на своем частном вертолете единственного выжившего в лесу уфимского туриста, которого обнаружили добровольцы.
Ранее пермский волонтер Сергей Брусенцев сообщал РИА Новости, что потерявшихся туристов обнаружил он с тремя друзьями: Костей Фоминым, Алексеем Костылевым и Дмитрием Ивановым. По его словам, выжившего туриста эвакуировали из леса на частном вертолете жителя Перми Михаила Шило.
Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Турист, найденный в Пермской крае, укрывался от ветра в сугробе
2 марта, 15:06
В день, когда нашли всех пропавших, на месте ЧП была непогода: метель и мороз.
"Да, это было мое решение вылететь на своем вертолете на это место", - сказал пилот, отвечая на вопрос РИА Новости, не помешала ли непогода полету.
"Я держал связь с вертолетным поисково-спасательным отрядом "Ангел", мне сообщили, что добровольцы наконец нашли пропавших и что одного выжившего срочно нужно эвакуировать в ближайшую больницу. Я полетел, погрузили туриста, получившего обморожения, эвакуировал", - рассказал агентству Шило.
Собеседник добавил, что устал от внимания прессы. "Ничего такого в этом нет", - сказал он.
Спасатели и волонтёры с 27 февраля искали пятерых уфимских туристов в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае. По данным СК РФ, 20 февраля мужчины на снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато и должны были вернуться 24 февраля. В воскресенье 1 марта были найдены 4 тела, 1 мужчина выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением.
Оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае
Вчера, 13:57
 
