Пилот из Перми рассказал, как эвакуировал на вертолете выжившего туриста

УФА, 3 мар – РИА Новости. Пермский бизнесмен и пилот Михаил Шило, несмотря на метель, эвакуировал на своем частном вертолете единственного выжившего в лесу уфимского туриста, которого обнаружили добровольцы.

Ранее пермский волонтер Сергей Брусенцев сообщал РИА Новости, что потерявшихся туристов обнаружил он с тремя друзьями: Костей Фоминым, Алексеем Костылевым и Дмитрием Ивановым. По его словам, выжившего туриста эвакуировали из леса на частном вертолете жителя Перми Михаила Шило.

В день, когда нашли всех пропавших, на месте ЧП была непогода: метель и мороз.

"Да, это было мое решение вылететь на своем вертолете на это место", - сказал пилот, отвечая на вопрос РИА Новости, не помешала ли непогода полету.

"Я держал связь с вертолетным поисково-спасательным отрядом "Ангел", мне сообщили, что добровольцы наконец нашли пропавших и что одного выжившего срочно нужно эвакуировать в ближайшую больницу. Я полетел, погрузили туриста, получившего обморожения, эвакуировал", - рассказал агентству Шило.

Собеседник добавил, что устал от внимания прессы. "Ничего такого в этом нет", - сказал он.