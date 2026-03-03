https://ria.ru/20260303/perm-2078211953.html
Пилот из Перми рассказал, как эвакуировал на вертолете выжившего туриста
Пилот из Перми рассказал, как эвакуировал на вертолете выжившего туриста - РИА Новости, 03.03.2026
Пилот из Перми рассказал, как эвакуировал на вертолете выжившего туриста
Пермский бизнесмен и пилот Михаил Шило, несмотря на метель, эвакуировал на своем частном вертолете единственного выжившего в лесу уфимского туриста, которого... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:08:00+03:00
2026-03-03T15:08:00+03:00
2026-03-03T17:03:00+03:00
УФА, 3 мар – РИА Новости. Пермский бизнесмен и пилот Михаил Шило, несмотря на метель, эвакуировал на своем частном вертолете единственного выжившего в лесу уфимского туриста, которого обнаружили добровольцы.
Ранее пермский волонтер Сергей Брусенцев сообщал РИА Новости, что потерявшихся туристов обнаружил он с тремя друзьями: Костей Фоминым, Алексеем Костылевым и Дмитрием Ивановым. По его словам, выжившего туриста эвакуировали из леса на частном вертолете жителя Перми Михаила Шило.
В день, когда нашли всех пропавших, на месте ЧП была непогода: метель и мороз.
"Да, это было мое решение вылететь на своем вертолете на это место", - сказал пилот, отвечая на вопрос РИА Новости, не помешала ли непогода полету.
"Я держал связь с вертолетным поисково-спасательным отрядом "Ангел", мне сообщили, что добровольцы наконец нашли пропавших и что одного выжившего срочно нужно эвакуировать в ближайшую больницу. Я полетел, погрузили туриста, получившего обморожения, эвакуировал", - рассказал агентству Шило.
Собеседник добавил, что устал от внимания прессы. "Ничего такого в этом нет", - сказал он.
Спасатели и волонтёры с 27 февраля искали пятерых уфимских туристов в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае
. По данным СК РФ
, 20 февраля мужчины на снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато и должны были вернуться 24 февраля. В воскресенье 1 марта были найдены 4 тела, 1 мужчина выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением.