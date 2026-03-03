Pepsi зарегистрировала в России пять товарных знаков

https://ria.ru/20260303/pepsico-2078083360.html
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американская компания PepsiCo зарегистрировала в стране пять товарных знаков для продажи энергетических напитков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу "Роспатента".
Заявки на регистрацию поступили в ведомство в октябре 2024 года, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо". Ведомство приняло положительное решение о регистрации пяти товарных знаков в феврале текущего года.
Теперь компания может продавать и производить в России
энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки DriveMe под пятью различными товарными знаками.
PepsiCo Inc
. является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков и владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда знаменитый напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве
.
В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России. Вместе с тем компания остается крупным производителем продуктов питания и напитков в стране — соков и молочной продукции, а также детского питания со штатом порядка 20 тысяч сотрудников. Согласно информации на сайте PepsiCo, она является крупным промышленным переработчиком картофеля и сырого молока в России.