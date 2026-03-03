Pepsi зарегистрировала в России пять товарных знаков

Заявки на регистрацию поступили в ведомство в октябре 2024 года, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо". Ведомство приняло положительное решение о регистрации пяти товарных знаков в феврале текущего года.

В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России. Вместе с тем компания остается крупным производителем продуктов питания и напитков в стране — соков и молочной продукции, а также детского питания со штатом порядка 20 тысяч сотрудников. Согласно информации на сайте PepsiCo, она является крупным промышленным переработчиком картофеля и сырого молока в России.