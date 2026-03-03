Рейтинг@Mail.ru
16:02 03.03.2026 (обновлено: 16:18 03.03.2026)
Подросток госпитализирован после падения наледи с многоквартирного дома в Пензе, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 03.03.2026
В Пензе подростка госпитализировали после падения наледи с дома

В Пензе подростка госпитализировали после падения наледи с многоквартирного дома

САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Подросток госпитализирован после падения наледи с многоквартирного дома в Пензе, сообщили в региональной прокуратуре.
"По предварительной информации, сегодня днем в результате падения снежно-ледовой массы с дома № 90А по улице Суворова города Пензы подросток 2008 года рождения получил телесные повреждения. Он госпитализирован", - написала прокуратура в своем канале на платформе Max.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что подросток попал в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии.
В сообщении указывается, что надзорный орган намерен проверить должностных лиц управляющей организации, а также иных ответственных за благоустройство при организации работ по своевременной очистке крыши четырехэтажки от снега и льда.
Это уже второе подобное ЧП в Пензе с начала марта. В областном СУСК сообщали, что вечером 1 марта с козырька балкона жилого дома по улице Калинина в Пензе на 43-летнюю женщину упал фрагмент наледи. Она получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
ПроисшествияПензаРоссия
 
 
