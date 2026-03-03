В Пензе подростка госпитализировали после падения наледи с дома

САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Подросток госпитализирован после падения наледи с многоквартирного дома в Пензе, сообщили в региональной прокуратуре.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что подросток попал в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии.

В сообщении указывается, что надзорный орган намерен проверить должностных лиц управляющей организации, а также иных ответственных за благоустройство при организации работ по своевременной очистке крыши четырехэтажки от снега и льда.