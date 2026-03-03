Рейтинг@Mail.ru
Жительница Пензы спаслась от сожителя с ножом, прыгнув с балкона
14:33 03.03.2026
Жительница Пензы спаслась от сожителя с ножом, прыгнув с балкона
Жительница Пензы спаслась от сожителя с ножом, прыгнув с балкона - РИА Новости, 03.03.2026
Жительница Пензы спаслась от сожителя с ножом, прыгнув с балкона
Жительница Пензы прыгнула с пятого этажа, чтобы убежать от подвыпившего и угрожавшего ей ножом сожителя, недовольного, что она вопреки его запрету продолжает... РИА Новости, 03.03.2026
Жительница Пензы спаслась от сожителя с ножом, прыгнув с балкона

Жительница Пензы прыгнула с пятого этажа, чтобы убежать от сожителя с ножом

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Жительница Пензы прыгнула с пятого этажа, чтобы убежать от подвыпившего и угрожавшего ей ножом сожителя, недовольного, что она вопреки его запрету продолжает общаться с подругой, заведено уголовное дело, сообщает УМВД региона.
По данным ведомства, 20-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением на своего сожителя 2001 года рождения, который угрожал ей ножом. По ее словам, молодой человек был против ее общения с подругой. В день инцидента он был пьян и, увидев подругу у них дома, разозлился.
"Молодой человек выломал дверь, схватил гражданку и стал размахивать ножом, угрожая ей убийством. Через некоторое время он ослабил хватку и потерпевшей удалось выбраться из рук злоумышленника. Девушка убежала в зальную комнату, откуда с балкона 5-го этажа выпрыгнула, спасаясь от возлюбленного", - рассказали в УМВД.
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что потерпевшая при прыжке с высоты приземлилась в сугроб и не получила травм.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
В Петербурге женщина ударила ножом не оценившего ремонт сожителя
