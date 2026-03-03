Жительница Пензы спаслась от сожителя с ножом, прыгнув с балкона

По данным ведомства, 20-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением на своего сожителя 2001 года рождения, который угрожал ей ножом. По ее словам, молодой человек был против ее общения с подругой. В день инцидента он был пьян и, увидев подругу у них дома, разозлился.