https://ria.ru/20260303/penza-2078198217.html
Жительница Пензы спаслась от сожителя с ножом, прыгнув с балкона
Жительница Пензы спаслась от сожителя с ножом, прыгнув с балкона - РИА Новости, 03.03.2026
Жительница Пензы спаслась от сожителя с ножом, прыгнув с балкона
Жительница Пензы прыгнула с пятого этажа, чтобы убежать от подвыпившего и угрожавшего ей ножом сожителя, недовольного, что она вопреки его запрету продолжает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:33:00+03:00
2026-03-03T14:33:00+03:00
2026-03-03T14:33:00+03:00
происшествия
пенза
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260216/peterburg-2074745300.html
пенза
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, россия
Происшествия, Пенза, Россия
Жительница Пензы спаслась от сожителя с ножом, прыгнув с балкона
Жительница Пензы прыгнула с пятого этажа, чтобы убежать от сожителя с ножом
САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости.
Жительница Пензы прыгнула с пятого этажа, чтобы убежать от подвыпившего и угрожавшего ей ножом сожителя, недовольного, что она вопреки его запрету продолжает общаться с подругой, заведено уголовное дело, сообщает
УМВД региона.
По данным ведомства, 20-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением на своего сожителя 2001 года рождения, который угрожал ей ножом. По ее словам, молодой человек был против ее общения с подругой. В день инцидента он был пьян и, увидев подругу у них дома, разозлился.
"Молодой человек выломал дверь, схватил гражданку и стал размахивать ножом, угрожая ей убийством. Через некоторое время он ослабил хватку и потерпевшей удалось выбраться из рук злоумышленника. Девушка убежала в зальную комнату, откуда с балкона 5-го этажа выпрыгнула, спасаясь от возлюбленного", - рассказали в УМВД.
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что потерпевшая при прыжке с высоты приземлилась в сугроб и не получила травм.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ
(Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).