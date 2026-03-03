Рейтинг@Mail.ru
Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
22:52 03.03.2026
Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран
Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран
Министр войны США Пит Хегсет и глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн проведут в среду в 16.00 мск вторую... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:52:00+03:00
2026-03-03T22:52:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран

Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран в среду

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет и глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн проведут в среду в 16.00 мск вторую пресс-конференцию после начала атаки на Иран, сообщил Пентагон.
"Министр войны Хегсет и глава объединенного комитета Кейн проведут брифинг 4 марта в 8 утра (16.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что брифинг будет транслироваться в прямом эфире.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Заголовок открываемого материала