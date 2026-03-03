Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет и глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн проведут в среду в 16.00 мск вторую пресс-конференцию после начала атаки на Иран, сообщил Пентагон.