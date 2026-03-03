https://ria.ru/20260303/pentagon-2078321705.html
Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран
Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран
Министр войны США Пит Хегсет и глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн проведут в среду в 16.00 мск вторую... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:52:00+03:00
2026-03-03T22:52:00+03:00
2026-03-03T22:52:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
https://ria.ru/20260303/pentagon-2078304992.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран
Пентагон проведет второй брифинг после атаки на Иран в среду