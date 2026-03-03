Пентагон заявил, что США требуется мобилизация ВПК

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби призвал к немедленной мобилизации военно-промышленного комплекса (ВПК) США для резкого наращивания выпуска критически важных боеприпасов и оружейных систем.
"Я считаю, что нам нужно серьезно взяться за наш ВПК. Но пусть ни у кого не будет иллюзий: мы работаем на опережение в данном вопросе", - сказал Колби на слушаниях в сенате.
Как ранее сообщала газета Wall Street Journal, США столкнулись с угрозой истощения запасов высокоточных боеприпасов и ракет-перехватчиков из-за интенсивных ударов по Ирану, так как Пентагон расходует ракеты систем Thaad, Patriot и Standard Missile быстрее, чем промышленность успевает их производить.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.