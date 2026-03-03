Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заявил, что США требуется мобилизация ВПК - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/pentagon-2078304992.html
Пентагон заявил, что США требуется мобилизация ВПК
Пентагон заявил, что США требуется мобилизация ВПК - РИА Новости, 03.03.2026
Пентагон заявил, что США требуется мобилизация ВПК
Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби призвал к немедленной мобилизации военно-промышленного комплекса (ВПК) США для резкого наращивания... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:27:00+03:00
2026-03-03T20:27:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
владимир путин
али хаменеи
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
https://ria.ru/20260303/pentagon-2078300009.html
https://ria.ru/20260303/ssha-2078290394.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, владимир путин, али хаменеи, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Израиль, Владимир Путин, Али Хаменеи, Министерство обороны США
Пентагон заявил, что США требуется мобилизация ВПК

Колби: правительству США нужно взяться за развитие ВПК

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби призвал к немедленной мобилизации военно-промышленного комплекса (ВПК) США для резкого наращивания выпуска критически важных боеприпасов и оружейных систем.
"Я считаю, что нам нужно серьезно взяться за наш ВПК. Но пусть ни у кого не будет иллюзий: мы работаем на опережение в данном вопросе", - сказал Колби на слушаниях в сенате.
Американские военнослужащие устанавливают прицельный комплекс, предназначенный для ориентирования радара - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Пентагон признал, что возможности ВС США не безграничны
Вчера, 20:08
Как ранее сообщала газета Wall Street Journal, США столкнулись с угрозой истощения запасов высокоточных боеприпасов и ракет-перехватчиков из-за интенсивных ударов по Ирану, так как Пентагон расходует ракеты систем Thaad, Patriot и Standard Missile быстрее, чем промышленность успевает их производить.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Пентагоне заявили, что хотят провести глубокий анализ ядерной сферы
Вчера, 19:14
 
В миреСШАИранИзраильВладимир ПутинАли ХаменеиМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала