Пентагон признал, что возможности ВС США не безграничны
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Возможности вооруженных сил Соединенных Штатов ограничены, так как они не могут одновременно находиться по всему миру, заявил во вторник заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.
"Мы не можем делать все, везде и постоянно. Это, конечно, практическая реальность. Американские вооруженные силы, хотя и не имеют равных, не безграничны в своем применении и ресурсах", - сказал Колби на слушаниях в сенате США
.
При этом он отметил, что потенциальные противники Вашингтона
продолжают наращивать свои силы и возможности.
"Было бы несправедливо требовать от американского народа нести бремя, которое несправедливо распределяется между ними и нашими союзниками и партнерами", - добавил замглавы американского военного ведомства.
При этом он подчеркнул, что политика "Америка на первом месте" и "мир посредством силы" остаются основой стратегии безопасности США.