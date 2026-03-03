Рейтинг@Mail.ru
20:08 03.03.2026
Пентагон признал, что возможности ВС США не безграничны
Пентагон признал, что возможности ВС США не безграничны
Пентагон признал, что возможности ВС США не безграничны

© Фото : U.S. Army/1st Lt. Steph SweeneyАмериканские военнослужащие устанавливают прицельный комплекс, предназначенный для ориентирования радара
© Фото : U.S. Army/1st Lt. Steph Sweeney
Американские военнослужащие устанавливают прицельный комплекс, предназначенный для ориентирования радара. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Возможности вооруженных сил Соединенных Штатов ограничены, так как они не могут одновременно находиться по всему миру, заявил во вторник заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.
"Мы не можем делать все, везде и постоянно. Это, конечно, практическая реальность. Американские вооруженные силы, хотя и не имеют равных, не безграничны в своем применении и ресурсах", - сказал Колби на слушаниях в сенате США.
При этом он отметил, что потенциальные противники Вашингтона продолжают наращивать свои силы и возможности.
"Было бы несправедливо требовать от американского народа нести бремя, которое несправедливо распределяется между ними и нашими союзниками и партнерами", - добавил замглавы американского военного ведомства.
При этом он подчеркнул, что политика "Америка на первом месте" и "мир посредством силы" остаются основой стратегии безопасности США.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США извлекают множество уроков из украинского конфликта, заявил Пентагон
Вчера, 18:54
 
