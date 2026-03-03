Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Пентагона не смог назвать ракетную программу Ирана угрозой США - РИА Новости, 03.03.2026
19:27 03.03.2026
Замглавы Пентагона не смог назвать ракетную программу Ирана угрозой США
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Замглавы Пентагона не смог назвать ракетную программу Ирана угрозой США

Колби не дал однозначный ответ на вопрос об угрозе ракетной программы Ирана

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби не смог дать однозначный ответ на вопрос, представляла ли ракетная программа Ирана реальную угрозу территории США.
"Я предоставляю своим коллегам из разведсообщества США право отвечать на детальные вопросы такого рода", - сказал Колби на слушаниях в сенате, когда его спросили, представляли ли ракетная программа Ирана непосредственную угрозу США.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В процессе дискуссии с Колби сенатор Марк Келли отметил, что ранее президент США Дональд Трамп называл ядерную программу Ирана полностью уничтоженной, и напомнил об отсутствии данных о наличии у Тегерана ракет, способных достичь США.
"Я имею в виду общую угрозу со стороны иранских баллистических и крылатых ракет, а также дронов-камикадзе, которые мы видим в действии прямо сейчас", - сказал Колби на уточняющий вопрос Келли о том, считал ли Вашингтон, что Иран был близок к получению баллистических ракет, способных угрожать США.
На еще один уточняющий вопрос про ракетную программу Ирана Колби вновь уклонился от прямого ответа, заявив, что по деталям реальности угрозы от иранской ракетной программы он полагается на данные американской разведки, добавив, что такие данные могут быть засекречены.
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
