В Пентагоне заявили о прогрессе в урегулировании по Украине
В Пентагоне заявили о прогрессе в урегулировании по Украине - РИА Новости, 03.03.2026
В Пентагоне заявили о прогрессе в урегулировании по Украине
США добиваются хорошего прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:23:00+03:00
2026-03-03T18:23:00+03:00
2026-03-03T18:30:00+03:00
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
мирный план сша по украине
украина
сша
Новости
ru-RU
В Пентагоне заявили о прогрессе в урегулировании по Украине
