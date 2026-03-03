Рейтинг@Mail.ru
В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации
11:40 03.03.2026
В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации
В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации - РИА Новости, 03.03.2026
В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации
Средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля составит свыше 16,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии... РИА Новости, 03.03.2026
общество, россия, татьяна подольская, михаил мишустин
Общество, Россия, Татьяна Подольская, Михаил Мишустин
В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации

РИА Новости: средняя социальная пенсия после индексации превысит 16,5 тыс руб

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля составит свыше 16,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
"С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составит 16 569 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8 процента", - сказала Подольская.
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Пенсионерам сообщили о малоизвестных льготах и способе их получить
2 марта, 02:18
Эксперт уточнила, что коэффициент индексации рассчитан с учетом федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января составляет 16 288 рублей.
"Конкретная сумма выплат будет зависеть от основания назначения пенсии - по инвалидности, по случаю потери кормильца или по старости для граждан, не выработавших необходимый страховой стаж. Кроме того, на итоговый размер влияют региональные доплаты и действующие коэффициенты", - заключила Подольская.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Пенсионный коэффициент (ИПК) в 2026: что это такое, сколько нужно баллов
28 февраля, 16:50
 
Общество Россия Татьяна Подольская Михаил Мишустин
 
 
