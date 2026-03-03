https://ria.ru/20260303/pensiya-2078137093.html
В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации
общество
россия
татьяна подольская
михаил мишустин
В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля составит свыше 16,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
"С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составит 16 569 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8 процента", - сказала Подольская
.
Эксперт уточнила, что коэффициент индексации рассчитан с учетом федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января составляет 16 288 рублей.
"Конкретная сумма выплат будет зависеть от основания назначения пенсии - по инвалидности, по случаю потери кормильца или по старости для граждан, не выработавших необходимый страховой стаж. Кроме того, на итоговый размер влияют региональные доплаты и действующие коэффициенты", - заключила Подольская.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек.