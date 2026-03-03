В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации

Эксперт уточнила, что коэффициент индексации рассчитан с учетом федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января составляет 16 288 рублей.

"Конкретная сумма выплат будет зависеть от основания назначения пенсии - по инвалидности, по случаю потери кормильца или по старости для граждан, не выработавших необходимый страховой стаж. Кроме того, на итоговый размер влияют региональные доплаты и действующие коэффициенты", - заключила Подольская.