Соцфонд перечислил в Эстонию и Латвию пенсии россиянам

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Социальный фонд РФ выплатил российские пенсии по договорам с Латвией и Эстонией за первый квартал 2026 года, сообщили в пресс-службе фонда.
Уточняется, что средства направили уполномоченным зарубежным ведомствам, чтобы те зачислили их на счета пенсионеров в рамках действующих соглашений между странами. Согласно данным пресс-службы, переводы были сделаны вовремя и в полном объеме. Кроме того, в марте СФР планирует перечислить пенсии за первый квартал получателям в Литве и Болгарии.
В пресс-службе добавили, что Литва также профинансировала выплату пенсий получателям в России. Соцфонд уже перечислил их на счета граждан. Средства по платежным ведомостям из Эстонии ожидаются в ближайшее время.
Социфонд РФ раз в квартал переводит пенсии получателям за рубежом, в частности, в Латвии, Эстонии, Болгарии, через иностранные пенсионные ведомства, которые затем зачисляют деньги на личные счета пенсионеров.
