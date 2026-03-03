Рейтинг@Mail.ru
11:16 03.03.2026
Соцфонд перечислил в Эстонию и Латвию пенсии россиянам
Социальный фонд РФ выплатил российские пенсии по договорам с Латвией и Эстонией за первый квартал 2026 года, сообщили в пресс-службе фонда. РИА Новости, 03.03.2026
эстония, россия, латвия, в мире
Эстония, Россия, Латвия, В мире
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Отделение Социального фонда России
Отделение Социального фонда России. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Социальный фонд РФ выплатил российские пенсии по договорам с Латвией и Эстонией за первый квартал 2026 года, сообщили в пресс-службе фонда.
"Социальный фонд выплатил российские пенсии по договорам с Латвией и Эстонией за первый квартал 2026 года", - сказано в сообщении.
Уточняется, что средства направили уполномоченным зарубежным ведомствам, чтобы те зачислили их на счета пенсионеров в рамках действующих соглашений между странами. Согласно данным пресс-службы, переводы были сделаны вовремя и в полном объеме. Кроме того, в марте СФР планирует перечислить пенсии за первый квартал получателям в Литве и Болгарии.
В пресс-службе добавили, что Литва также профинансировала выплату пенсий получателям в России. Соцфонд уже перечислил их на счета граждан. Средства по платежным ведомостям из Эстонии ожидаются в ближайшее время.
Социфонд РФ раз в квартал переводит пенсии получателям за рубежом, в частности, в Латвии, Эстонии, Болгарии, через иностранные пенсионные ведомства, которые затем зачисляют деньги на личные счета пенсионеров.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
МИД прокомментировал ситуацию с выплатой пенсий в Латвии и Эстонии
4 сентября 2025, 04:48
 
