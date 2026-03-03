В Таиланде россиянка попала под гидроцикл, которым управлял пьяный индиец

БАНГКОК, 3 мар – РИА Новости. Шестидесятипятилетняя российская туристка попала в море у пляжа Джомтиен в таиландской Паттайе под шедший на большой скорости джет-ски (гидроцикл) и получила травму головы, гидроциклом управлял находившийся в состоянии опьянения гражданин Индии, "не заметивший" буйков, отделяющих зону для плавания, сообщают в своих аккаунтах в соцсетях спасатели из благотворительного фонда "Саванг Борибун Паттайя", пришедшие на помощь российской туристке.