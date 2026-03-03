Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде россиянка попала под гидроцикл, которым управлял пьяный индиец
12:10 03.03.2026 (обновлено: 13:04 03.03.2026)
В Таиланде россиянка попала под гидроцикл, которым управлял пьяный индиец
В Таиланде россиянка попала под гидроцикл, которым управлял пьяный индиец
в мире
индия, паттайя, россия, таиланд
Индия, Паттайя, Россия, Таиланд, В мире
В Таиланде россиянка попала под гидроцикл, которым управлял пьяный индиец

В Паттайе россиянка попала под гидроцикл, которым управлял пьяный индиец

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
БАНГКОК, 3 мар – РИА Новости. Шестидесятипятилетняя российская туристка попала в море у пляжа Джомтиен в таиландской Паттайе под шедший на большой скорости джет-ски (гидроцикл) и получила травму головы, гидроциклом управлял находившийся в состоянии опьянения гражданин Индии, "не заметивший" буйков, отделяющих зону для плавания, сообщают в своих аккаунтах в соцсетях спасатели из благотворительного фонда "Саванг Борибун Паттайя", пришедшие на помощь российской туристке.
"Второго марта около 11.00 (07.00 мск) поступил вызов из района сои 5 пляжа Джомтиен. По прибытии на место обнаружили 65-летнюю женщину, гражданку России, в сознании, с травмой головы. Пляжные спасатели до приезда бригады "Саванг Борибун" вытащили ее из воды. Женщина получила травму головы в результате наезда джет-ски во время купания в море. Бригада оказала женщине первую помощь и затем доставила в больницу Bangkok Pattaya Hospital", - сообщают спасатели.
В сообщении также говорится, что гражданин Индии, управлявший джет-ски, сам подошел к пострадавшей на пляже, когда спасатели оказывали ей первую помощь, просил прощения у россиянки и признался в совершении наезда.
"У мужчины были явные внешние признаки опьянения. Он просил прощения и утверждал, что не видел в море буйков, отделяющих зону для купания", - сообщили спасатели.
Турист из Индии был задержан полицией Паттайи по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем тяжкие телесные повреждения у другого лица.
Фонд "Саванг Борибун" - один из крупных благотворительных фондов Таиланда, работники-волонтеры которых получают квалификацию среднего медицинского персонала и навыки спасателей. Бригады фонда обычно приезжают быстрее всех других служб чрезвычайного реагирования на места ДТП и других происшествий, в результате которых пострадали люди.
