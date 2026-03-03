Рейтинг@Mail.ru
Пассажирка Flydubai рассказала о задержке рейса в Москву - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/passazhirka-2078227782.html
Пассажирка Flydubai рассказала о задержке рейса в Москву
Пассажирка Flydubai рассказала о задержке рейса в Москву - РИА Новости, 03.03.2026
Пассажирка Flydubai рассказала о задержке рейса в Москву
Пассажирка рейса Flydubai рассказала РИА Новости о задержке рейса в Москву. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:09:00+03:00
2026-03-03T16:09:00+03:00
происшествия
дубай
москва
flydubai
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154011/22/1540112201_0:82:3351:1967_1920x0_80_0_0_109fa8bfe4793466aea327f2c263e9a2.jpg
https://ria.ru/20260303/turizm-2078060797.html
дубай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154011/22/1540112201_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_1245da8af3dc4a3cff8aeaf3951c8fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дубай, москва, flydubai, военная операция сша и израиля против ирана
Происшествия, Дубай, Москва, Flydubai, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пассажирка Flydubai рассказала о задержке рейса в Москву

РИА Новости: пассажирка рейса Flydubai сообщила о задержке рейса в Москву

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Пассажирка рейса Flydubai рассказала РИА Новости о задержке рейса в Москву.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Рейс должен был вылететь во Внуково в 8.10 по местному времени (7.10 мск).
"Вывели из самолета, сказали, задержка", - сказала собеседница агентства.
В итоге самолет вылетел из Дубая в 10.58 по местному времени (9.58 мск).
Авиакомпания Flydubai сообщила агентству, что начала вывоз застрявших в Дубае пассажиров.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
Вчера, 02:35
 
ПроисшествияДубайМоскваFlydubaiВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала