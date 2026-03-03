СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкое преступление

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. СК РФ предлагает лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.

Бастрыкин добавил, что позиция СК РФ заключается в том, что натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому.

"Миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права её граждан", - добавил Бастрыкин.