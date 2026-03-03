https://ria.ru/20260303/pasport-2078177863.html
СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкое преступление
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. СК РФ предлагает лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.
Бастрыкин
добавил, что позиция СК РФ
заключается в том, что натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому.
"Миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права её граждан", - добавил Бастрыкин.
Глава СК РФ также отметил, что иностранцы и лица без гражданства в 2025 году совершили более 41,1 тысячи преступления, что почти на 7% выше показателя 2024 года.