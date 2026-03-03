Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 03.03.2026 (обновлено: 18:50 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/ottepel-2078281998.html
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель - РИА Новости, 03.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель
Оттепель в Москве закончится в ночь на среду, на дорогах ожидается гололедица, финал рабочей недели будет холодным, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:49:00+03:00
2026-03-03T18:50:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078235186_0:102:3277:1945_1920x0_80_0_0_33b74ab88742dc7c0563b9504efc00b0.jpg
https://ria.ru/20260302/pogoda-2077932534.html
https://ria.ru/20260301/sinoptik-2077605817.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078235186_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_341389a06c2105056405ab4ed7786348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель

Тишковец: оттепель в Москве закончится в ночь на среду

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДождливая погода в Москве
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Дождливая погода в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Оттепель в Москве закончится в ночь на среду, на дорогах ожидается гололедица, финал рабочей недели будет холодным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую ночь заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему немного распогодится, и подморозит до минус трех - минус пяти градусов, на дорогах - гололедица толщиной до двух миллиметров", - рассказал Тишковец.
Девушки с цветами на Патриаршем мосту в Москве в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
2 марта, 16:08
Он отметил, что в среду днем скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном, из-за чего небо вновь заволокут густые облака, пойдет снег, мокрый снег, температура будет не выше нуля - плюс двух градусов.
"В четверг циклонический вихрь развернется своей тыловой стороной, а значит, похолодает: ночью до минус одного - минус трех, после полудня около нуля. Не обойдется без кратковременного снега", - уточнил Тишковец.
Он подчеркнул, что финал рабочей недели будет самым холодным. В пятницу влияние тыла циклона ослабеет, твердые осадки возможны лишь местами, в облаках появятся просветы, что вкупе с северным ветром понизит минимальную температуру воздуха до минус пяти - минус семи градусов, в светлое время суток не выше минус одного - минус трех градусов.
"В выходные погода сохранится неустойчивая, не обойдется без снега, в сумерках минус два - минус четыре градуса, в дневные часы от нуля до минус двух градусов", - добавил синоптик.
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве
1 марта, 09:48
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецСнегопад в МосквеПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала