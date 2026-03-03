Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Оттепель в Москве закончится в ночь на среду, на дорогах ожидается гололедица, финал рабочей недели будет холодным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящую ночь заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему немного распогодится, и подморозит до минус трех - минус пяти градусов, на дорогах - гололедица толщиной до двух миллиметров", - рассказал Тишковец

Он отметил, что в среду днем скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном, из-за чего небо вновь заволокут густые облака, пойдет снег, мокрый снег, температура будет не выше нуля - плюс двух градусов.

"В четверг циклонический вихрь развернется своей тыловой стороной, а значит, похолодает: ночью до минус одного - минус трех, после полудня около нуля. Не обойдется без кратковременного снега", - уточнил Тишковец.

Он подчеркнул, что финал рабочей недели будет самым холодным. В пятницу влияние тыла циклона ослабеет, твердые осадки возможны лишь местами, в облаках появятся просветы, что вкупе с северным ветром понизит минимальную температуру воздуха до минус пяти - минус семи градусов, в светлое время суток не выше минус одного - минус трех градусов.