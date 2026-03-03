В Госдуме рассказали, как добиться перерасчета за холодные батареи

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Единственный способ получить перерасчет за холодные батареи - фиксировать нарушения и жаловаться в надзорные органы, заявила председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская.
"Зафиксировать температуру, вызвав представителя УК. В крайнем случае можно еще запросить из котельной данные по подаче тепла. И требовать перерасчет... Но быть готовым к тому, что далеко не везде эти инспекции работают так, как положено", - сказала Хованская в интервью порталу NEWS.ru.
Она отметила, что коммунальщики часто отказываются платить положенную компенсацию за недогрев, предлагая вместо денег "зачесть в счет будущих платежей". Хованская порекомендовала гражданам не опускать руки: фиксировать нарушения, жаловаться в жилищную инспекцию и прокуратуру, так как в ряде случаев это позволяет добиться перерасчета.
