В Госдуме рассказали, как добиться перерасчета за холодные батареи

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Единственный способ получить перерасчет за холодные батареи - фиксировать нарушения и жаловаться в надзорные органы, заявила председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская.

Она отметила, что коммунальщики часто отказываются платить положенную компенсацию за недогрев, предлагая вместо денег "зачесть в счет будущих платежей". Хованская порекомендовала гражданам не опускать руки: фиксировать нарушения, жаловаться в жилищную инспекцию и прокуратуру, так как в ряде случаев это позволяет добиться перерасчета.