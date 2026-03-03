Рейтинг@Mail.ru
Угольный порт "Остерра" в феврале нарастил грузооборот до 1,87 млн тонн - РИА Новости, 03.03.2026
12:41 03.03.2026
Угольный порт "Остерра" в феврале нарастил грузооборот до 1,87 млн тонн
хабаровский край
владивосток
хабаровский край
владивосток
2026
1920
1920
true
хабаровский край, владивосток
Хабаровский край, Владивосток
Угольный порт "Остерра" в феврале нарастил грузооборот до 1,87 млн тонн

Угольный терминал "Остерра" в феврале нарастил грузооборот на 37,5%

© Фото предоставлено пресс-службой АО "Портовый Альянс"Угольный порт "Остерра"
Угольный порт Остерра - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Портовый Альянс"
Угольный порт "Остерра". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Грузооборот специализированного угольного терминала "Остерра" группы компаний "Портовый Альянс" в феврале 2026 года достиг 1,87 миллиона тонн - на 37,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
"Это максимум для этого месяца за последние пять лет и вклад в общую эффективность группы, которая по итогам прошлого года обеспечила перевалку 38,8 миллиона тонн экспортных грузов", - указывается в сообщении.
За февраль терминал принял и обработал 23 тысячи полувагонов, что на 7,5 тысячи больше, чем год назад. Среднесуточная выгрузка выросла в 1,4 раза и составила 850 полувагонов.
"Такие объемы стали возможны благодаря системной работе с Дальневосточной железной дорогой и развитию железнодорожной инфраструктуры при участии управляющей компании. Расширение двухпутных путей, синхронная электрификация — это фундамент, на котором мы выходим на новые показатели", — привели в компании комментарий директора по производству порта "Остерра" Владимира Франчишина.
"Остерра" – резидент свободного порта Владивосток, входящий в состав транспортно-логистической группы "Портовый Альянс". В декабре 2025 года терминал завершил ребрендинг, сменив название с "Дальтрансуголь" на "Остерра. Порт Тихого океана". Основные направления экспорта – страны Юго-Восточной Азии.
"Терминал последовательно наращивает экспортный потенциал в рамках реализации второго этапа инвестиционной программы КИП-40. Увеличение грузооборота напрямую влияет на объемы поставок энергетического угля в страны АТР, укрепляя позиции Хабаровского края как надежного поставщика. К 2027 году порт планирует выйти на мощность 40 миллионов тонн угля в год", - резюмировали в компании.
АО "Портовый Альянс" управляет работой шести крупных портов и терминалов на Дальнем Востоке (Хабаровский край, Находка), в Мурманске, Усть-Луге ("Порт Фавор") и в Туапсе. Специализируется на перевалке навалочных и генеральных грузов. В настоящее время через порты и терминалы компании переваливается каждая 20-я тонна груза, экспортируемого Россией.
 
Хабаровский край Владивосток
 
 
