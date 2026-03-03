Норвегия не может нарастить поставки газа из-за кризиса в Катаре

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Норвежские производители природного газа уже работают на полную мощность и в ближайшее время не смогут предложить европейским странам дополнительных поставок на фоне ажиотажного спроса после кризиса в Катаре, заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд.
Катарская госкомпания QatarEnergy в понедельник заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире. Внезапное закрытие экспортного терминала в Катаре привело к резкому росту цен на газ в Европе, которые подскочили до самого высокого уровня с 2023 года.
"По сути, мы работаем на полную мощность. Я не думаю, что есть большой потенциал для увеличения добычи", - заявил во вторник норвежский министр в интервью агентству Блумберг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.