Норвегия не может нарастить поставки газа из-за кризиса в Катаре

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Норвежские производители природного газа уже работают на полную мощность и в ближайшее время не смогут предложить европейским странам дополнительных поставок на фоне ажиотажного спроса после кризиса в Катаре, заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд.

"По сути, мы работаем на полную мощность. Я не думаю, что есть большой потенциал для увеличения добычи", - заявил во вторник норвежский министр в интервью агентству Блумберг.