Врач рассказал, связан ли всплеск заболеваемости ОРВИ с оттепелью
Врач рассказал, связан ли всплеск заболеваемости ОРВИ с оттепелью
Всплеск заболеваемости ОРВИ не связан с оттепелью, считает бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков. РИА Новости, 03.03.2026
Врач Звонков: всплеск заболеваемости ОРВИ не связан с оттепелью