Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, связан ли всплеск заболеваемости ОРВИ с оттепелью - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/orvi-2078190868.html
Врач рассказал, связан ли всплеск заболеваемости ОРВИ с оттепелью
Врач рассказал, связан ли всплеск заболеваемости ОРВИ с оттепелью - РИА Новости, 03.03.2026
Врач рассказал, связан ли всплеск заболеваемости ОРВИ с оттепелью
Всплеск заболеваемости ОРВИ не связан с оттепелью, считает бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:16:00+03:00
2026-03-03T14:16:00+03:00
здоровье - общество
россия
общество
андрей звонков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839310275_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_aa48320d2ac8dd1cbfa36312913ed66b.jpg
https://ria.ru/20260210/orvi-2073342706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839310275_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4e99c92fc9cbcfe39c3e159cd57d129f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, общество, андрей звонков
Здоровье - Общество, Россия, Общество, Андрей Звонков
Врач рассказал, связан ли всплеск заболеваемости ОРВИ с оттепелью

Врач Звонков: всплеск заболеваемости ОРВИ не связан с оттепелью

© FreepikЖенщина с простудой
Женщина с простудой - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Freepik
Женщина с простудой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всплеск заболеваемости ОРВИ не связан с оттепелью, считает бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.
"Заболеваемость связана не с тем, что все тает, коварство весны заключается в том, что до сих пор холодно. Люди легко одеваются, ходят нараспашку и с непокрытой головой. Сейчас у нас нет эпидемической ситуации, она сезонная, она прошла еще в период нового года. Погода же выступает дополнительным фактором, а не ключевым", - сказал Звонков информационному порталу РИАМО.
Он отметил, что значимыми являются непосредственно эпидемиологическая ситуация и плотность населения.
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ перед весной
10 февраля, 03:22
 
Здоровье - ОбществоРоссияОбществоАндрей Звонков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала