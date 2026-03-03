Рейтинг@Mail.ru
Депутат высказался о влиянии закрытия Ормузского пролива на экономику РФ - РИА Новости, 03.03.2026
16:58 03.03.2026
Депутат высказался о влиянии закрытия Ормузского пролива на экономику РФ
Депутат высказался о влиянии закрытия Ормузского пролива на экономику РФ - РИА Новости, 03.03.2026
Депутат высказался о влиянии закрытия Ормузского пролива на экономику РФ
Не стоит искать плюсы для экономики России от перекрытия Ормузского пролива, ведь во время подобных нынешнему открытых вооруженных конфликтов не бывает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:58:00+03:00
2026-03-03T16:58:00+03:00
ормузский пролив
россия
иран
артем кирьянов
госдума рф
в мире
ормузский пролив
россия
иран
ормузский пролив, россия, иран, артем кирьянов, госдума рф, в мире
Ормузский пролив, Россия, Иран, Артем Кирьянов, Госдума РФ, В мире
Депутат высказался о влиянии закрытия Ормузского пролива на экономику РФ

Кирьянов: в перекрытии Ормузского пролива не стоит искать выигрыша для России

Ормузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Не стоит искать плюсы для экономики России от перекрытия Ормузского пролива, ведь во время подобных нынешнему открытых вооруженных конфликтов не бывает однозначно выигравших, такое мнение высказал интернет-изданию "Лента.ру" замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. На этом фоне цена Brent уже скакнула выше 85 долларов за баррель, а биржевые цены на газ в Европе превышали 780 долларов за тысячу кубометров впервые со 2 февраля 2023 года.
Эксперт рассказал, кто пострадает от закрытия Ормуза
1 марта, 14:57
Эксперт рассказал, кто пострадает от закрытия Ормуза
1 марта, 14:57
"Сейчас нет оснований говорить о плюсах перекрытия Ормузского пролива для экономики России, несмотря на новости о повышении цены на углеводороды. ...Это краткосрочная ситуация, в которой не стоит искать выигрыша, поскольку нарастающая международная напряженность, отсутствие понятных четких правил игры, стагнация мировой экономики ведут к падению спроса на углеводороды и обрушению целого ряда экономик", - пишет издание, ссылаясь на депутата.
По его словам, именно поэтому Россия последовательно выступает за политико-дипломатический путь урегулирования любых конфликтов, за прекращение вооруженной конфронтации, за соблюдение международного права во всех ситуациях, в том числе касающихся морских перевозок.
"И на самом деле печально, что в текущей ситуации решения принимаются одной страной или небольшой группой стран, исходя из их сиюминутных задач и потребностей, причем именно политического характера, вряд ли просчитанных в среднесрочной и долгосрочной экономической перспективе", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
США не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой, заявил Лавров
Вчера, 12:30
США не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой, заявил Лавров
Вчера, 12:30
 
Ормузский пролив Россия Иран Артем Кирьянов Госдума РФ В мире
 
 
