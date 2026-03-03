https://ria.ru/20260303/ormuz-2078247959.html
Депутат высказался о влиянии закрытия Ормузского пролива на экономику РФ
2026-03-03T16:58:00+03:00
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Не стоит искать плюсы для экономики России от перекрытия Ормузского пролива, ведь во время подобных нынешнему открытых вооруженных конфликтов не бывает однозначно выигравших, такое мнение высказал интернет-изданию "Лента.ру"
замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив
, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива
. На этом фоне цена Brent
уже скакнула выше 85 долларов за баррель, а биржевые цены на газ в Европе превышали 780 долларов за тысячу кубометров впервые со 2 февраля 2023 года.
"Сейчас нет оснований говорить о плюсах перекрытия Ормузского пролива для экономики России
, несмотря на новости о повышении цены на углеводороды. ...Это краткосрочная ситуация, в которой не стоит искать выигрыша, поскольку нарастающая международная напряженность, отсутствие понятных четких правил игры, стагнация мировой экономики ведут к падению спроса на углеводороды и обрушению целого ряда экономик", - пишет издание, ссылаясь на депутата.
По его словам, именно поэтому Россия последовательно выступает за политико-дипломатический путь урегулирования любых конфликтов, за прекращение вооруженной конфронтации, за соблюдение международного права во всех ситуациях, в том числе касающихся морских перевозок.
"И на самом деле печально, что в текущей ситуации решения принимаются одной страной или небольшой группой стран, исходя из их сиюминутных задач и потребностей, причем именно политического характера, вряд ли просчитанных в среднесрочной и долгосрочной экономической перспективе", - добавил он.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.