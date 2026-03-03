Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти - РИА Новости, 03.03.2026
19:15 03.03.2026
Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти
Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал позорным ответ Владимира Зеленского на призывы Будапешта восстановить транзит нефти по трубопроводу "Дружба". РИА Новости, 03.03.2026
в мире
венгрия
украина
словакия
роберт фицо
виктор орбан
евросоюз
владимир зеленский
в мире, венгрия, украина, словакия, роберт фицо, виктор орбан, евросоюз, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Евросоюз, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти

Орбан: Зеленский опозорился ответом на призывы восстановить транзит по "Дружбе"

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал позорным ответ Владимира Зеленского на призывы Будапешта восстановить транзит нефти по трубопроводу "Дружба".
Ранее Зеленский, комментируя призыв Венгрии и Словакии возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил, что Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо никогда не благодарили Украину.
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Киев не пустил глав ЕК и Евросовета к "Дружбе" для оценки ущерба, пишут СМИ
Вчера, 16:25
"Зеленский дал циничный ответ на наши призывы. Он хочет, чтобы мы были благодарны Украине в то время, как она блокирует нефтепровод, снабжающий Венгрию. Какой позор!" - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* .
Венгерский премьер также отметил, что судя по высказыванию Зеленского, тот "не намерен возобновлять работу нефтепровода" несмотря на то, что "Украина обязана это сделать в соответствии с соглашениями с ЕС".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена как экстремистская
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Киеве утверждают, что "Дружба" не работает из-за повреждений оборудования
Вчера, 19:08
 
В миреВенгрияУкраинаСловакияРоберт ФицоВиктор ОрбанЕвросоюзВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
