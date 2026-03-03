Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал позорным ответ Владимира Зеленского на призывы Будапешта восстановить транзит нефти по трубопроводу "Дружба".
"Зеленский дал циничный ответ на наши призывы. Он хочет, чтобы мы были благодарны Украине в то время, как она блокирует нефтепровод, снабжающий Венгрию. Какой позор!" - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* .
Венгерский премьер также отметил, что судя по высказыванию Зеленского, тот "не намерен возобновлять работу нефтепровода" несмотря на то, что "Украина обязана это сделать в соответствии с соглашениями с ЕС".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
