18:37 03.03.2026
Венгрии нужны выгодные газ и нефть из России, заявил Орбан
Венгрии нужны выгодные газ и нефть из России, заявил Орбан
в мире, венгрия, россия, ближний восток, виктор орбан, владимир путин, facebook, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Россия, Ближний Восток, Виктор Орбан, Владимир Путин, Facebook, Мирный план США по Украине
Венгрии нужны выгодные газ и нефть из России, заявил Орбан

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным созвал чрезвычайный совет по энергобезопасности и заявил, что Венгрии необходимы выгодные газ и нефть из РФ.
"Я созвал заседание совета по энергетической безопасности. Мы рассмотрели ситуацию на энергетическом рынке. Нам необходимы дешевые российские газ и нефть", - написал Орбан в соцсети Facebook*, разместив фотографию с заседания с подписью "Чрезвычайный совет по энергобезопасности".
Центр правительственной информации Венгрии сообщил, что во вторник Орбан обсудил с Путиным "ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, а также доступность поставок нефти и природного газа, которые имеют ключевое значение для энергетической безопасности Венгрии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Орбан предположил, когда в Европе могут объявить войну
28 февраля, 17:48
 
