Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение британцев к ударам США по Ирану - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/opros-2078241356.html
Опрос показал отношение британцев к ударам США по Ирану
Опрос показал отношение британцев к ударам США по Ирану - РИА Новости, 03.03.2026
Опрос показал отношение британцев к ударам США по Ирану
Почти половина, или 49%, британцев выступают против ударов США по Ирану, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:40:00+03:00
2026-03-03T16:40:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20260302/ssha-2078039247.html
https://ria.ru/20260301/opros-2077738286.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Опрос показал отношение британцев к ударам США по Ирану

YouGov: почти половина британцев выступают против ударов США по Ирану

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Почти половина, или 49%, британцев выступают против ударов США по Ирану, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно данным опроса, 27% респондентов выступают решительно против действий США в Иране, а 22% в какой-то степени против ударов. При этом действия США в какой-то степени поддерживают 17% британцев, а 11% выступают решительно за удары по Ирану. Среди всех опрошенных в своем ответе не уверены 23% респондентов.
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Опрос показал отношение жителей США к военной операции в Иране
2 марта, 22:40
Опрос проводился в понедельник среди 4132 взрослых британцев. Статистическая погрешность результатов не указана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Опрос показал, сколько американцев одобряют удары США по Ирану
1 марта, 21:59
 
В миреИранТегеран (город)СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала