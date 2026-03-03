Опрос показал отношение британцев к ударам США по Ирану

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Почти половина, или 49%, британцев выступают против ударов США по Ирану, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно данным опроса, 27% респондентов выступают решительно против действий США в Иране, а 22% в какой-то степени против ударов. При этом действия США в какой-то степени поддерживают 17% британцев, а 11% выступают решительно за удары по Ирану. Среди всех опрошенных в своем ответе не уверены 23% респондентов.
Опрос проводился в понедельник среди 4132 взрослых британцев. Статистическая погрешность результатов не указана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.