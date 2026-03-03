В Сети появился сайт, подсчитывающий стоимость операции США против Ирана

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сайт под названием Cost of the Iran War ("Стоимость войны в Иране"), подсчитывающий, во сколько обходится начатая 28 февраля операция США против Ирана, появился в сети, на данный момент сумма приближается к 2 миллиардам долларов США.
Ресурс ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, переброшенных в регион кораблей, эксплуатируемых самолетов, а также выделяемых на другие сопутствующие расходы. Кроме того, он отслеживает число потерь вооруженных сил США.
Кроме того, портал ведет подсчет использованных ракет, бомб и уничтоженной военной техники. Так, согласно приведенной информации, потеря трех самолетов стоила Штатам 270 миллионов долларов, а нанесение ударов по Ирану обошлась в еще 538 миллионов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
