В Сети появился сайт, подсчитывающий стоимость операции США против Ирана

Ресурс ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, переброшенных в регион кораблей, эксплуатируемых самолетов, а также выделяемых на другие сопутствующие расходы. Кроме того, он отслеживает число потерь вооруженных сил США.

Кроме того, портал ведет подсчет использованных ракет, бомб и уничтоженной военной техники. Так, согласно приведенной информации, потеря трех самолетов стоила Штатам 270 миллионов долларов, а нанесение ударов по Ирану обошлась в еще 538 миллионов долларов.